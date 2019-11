Instagram

A vida de Sara Norte tem sido marcada por muitas provações, mas hoje é dia de celebrar. Depois de ter estado presa por tráfico de droga, de ter perdido a mãe, Carla Lupi, vítima de cancro do pulmão e de ter passado por várias fases sem emprego, a atriz viveu com alguma angústia os últimos meses. A sua irmã mais nova, Beatriz, foi diagnosticada com leucemia há dois anos e agora parece que, finalmente, a família pode respirar fundo.

“E hoje é dia de festa! Depois de 25 meses, a Vitória! Tenho muito orgulho na minha irmã... é um exemplo de superação, resiliência e amor...e do João também! Pai e filha formam uma dupla imbatível! Foi um almoço em família incrível! Que dia feliz! ‘O amor move montanhas!’ ❤️”, escreveu Sara Norte no Instagram, na legenda de uma imagem onde surge ao lado de Beatriz e do pai desta.

