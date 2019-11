Era conhecida em Portugal pelo seu trabalho enquanto atriz. Mafalda Pinto deixou o país e viajou até ao Brasil. Lá casou e criou dois filhos ao lado de Edgar Miranda, adaptando o seu nome para Mafalda Rodiles. Nove anos depois, regressa a Portugal de vez com Mel e Martim.

»» Mafalda Rodiles mostra-se desiludida com amiga: "Não a via há muito tempo e estava cheia de saudades"

"Estou super feliz. Tive nove anos sem frio", confessa entre risos ao site do Fama Show no primeiro aniversário do Praia no Parque, em Lisboa. "Tenho a certeza que foi a decisão certa. Obviamente foi uma coisa que ponderei", sublinhando que os seus filhos eram a maior preocupação.

Adaptação dos filhos e o Natal

"Estão óptimos. Para eles a diferença foi maior porque eu tenho aqui família e amigos. Ela tinha a escola e os amiguinhos dela. Mas está a gostar e adora a escola. Tenho os meus pais e isso ajuda-me muito", assegura. Ainda está a tratar burocracia e papéis e prepara-se para fazer obras em casa, mas tem saudades da representação.

"Tem que ser no momento certo. Neste momento não consigo trabalhar 12 horas por dia., sabendo que eles não vão ficar bem. É gradual. Eu ainda estou a organizar a minha vida, Tenho alguns projetos, nomeadamente em teatro, mas preciso de mais tempo", referindo-se ao trabalho que implica muitas vezes, seis dias por semana.

No Brasil, quis ser mãe em pleno e, por isso, formular uma alternativa para trabalhar a partir de casa tornou-se atrativo, criando um canal no Youtube onde fala sobre a maternidade e alimentação.

Não passa o Natal em Portugal desde que se aventurou para o Rio de Janeiro, há nove anos. Este ano, a quadra será longe do ex-marido, mas não devido à separação. "Os meus filhos falam todos os dias com ele, damo-nos super bem. Ele está a trabalhar no Natal, em Marrocos, mas vamos ver-nos em janeiro", contou ao site do Fama Show.

»» Em lingerie, Mafalda Rodiles desabafa: “Tive transtornos alimentares, já odiei o meu corpo com todas as forças”