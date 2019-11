Miley Cyrus é novamente uma mulher solteira. Segundo a imprensa internacional, o namoro da artista com Cody Simpson terá chegado ao fim. No entanto, os artistas continuam amigos e não descartam a possibilidade de darem uma nova oportunidade ao romance no futuro.

"Eles estão a dar um tempo, mas querem continuar amigos. Ela disse que só precisa de se concentrar em si mesma", revelou uma fonte ao Radar Online.

A confirmar-se esta é a segunda separação de Miley, após ter anunciado o fim do casamento com Liam Hemsworth no passado mês de agosto. A artista teve um fugaz romance com Kaitlynn Carter (saber mais aqui) e em outubro tornou pública a relação com Cody Simpson.

Segundo fontes próximas de Miley, os vários romances da artista após a separação de Liam Hemsworth, não passam de uma forma de fazer ciúmes aos ex-marido.

"Esse romance com Cody e o comportamento constante de 'olha para mim' são projetados para o Liam - e para ser justo, sempre funcionou no passado, porque ele é boa pessoa e, em última análise, a ama-a", revelou uma fonte à publicação.