Três anos depois da morte de Camilo de Oliveira, com quem partilhou 35 anos da sua vida, Paula Marcelo refez a sua vida amorosa ao lado de Jorge Lopes, com quem se casou no passado dia 28 de setembro, numa cerimónia romântica em Oeiras.

O casal não teve oportunidade de desfrutar logo da lua-de-mel, por questões profissionais, mas agora encontra-se nas Maldivas para dias de muito romance. Nas redes sociais, a atriz partilhou algumas fotografias e confessou que esta era uma das viagens da sua vida: “Tinha o sonho de ir às Maldivas e concretizei-o da melhor forma possível: em lua-de-mel.

Durante os próximos dias partilharei convosco alguns momentos LINDOS de uma das semanas mais inesquecíveis da minha vida. Sejam tão felizes quanto eu sou”.

