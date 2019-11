Morreu o avô de Ana Guiomar. A atriz está de luto e nas redes sociais não quis deixar de fazer uma última homenagem ao seu avô, Cipriano.

"Meu querido avô, que sorte a minha por te ter tido! Até já meu rapaz novo." pode ler-se na legenda da fotografia.

Recorde-se que a atriz já tinha revelado em entrevista que mantém uma relação muito próxima com os avós, brindado várias vezes os seus seguidores com momentos com este.