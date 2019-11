DR

A jovem atriz Laurel Griggs morreu na passada terça-feira, dia 5, em Nova Iorque, Estados Unidos. A notícia é avançada pelo site da CNN, que revela que o funeral se realizou na mesma cidade no dia 8.

A atriz tinha apenas 13 anos e não resistiu a complicações de saúde decorrentes de um ataque de asma.

Laurel Griggs estreou-se em espetáculos da Broadway com apenas seis anos e tornou-se mais conhecida após a sua participação no musical Once.

