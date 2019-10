Reprodução Instagram, DR

Ana Marta Ferreira está novamente apaixonada. Cerca de um ano e meio após a separação de André Chaves, a atriz assume ter um novo amor. “Sim, o meu coração neste momento está ocupado", confidenciou, em declarações à revista TV 7 Dias.

Ainda que sem revelar a identidade do atual namorado, Ana Marta assegurou estar a viver um momento feliz. "Tenho estado com uma pessoa, não é do meio, mas estou feliz. Quando entramos em novas relações, isso faz-nos bem à alma", acrescentou.

Recorde-se que a atriz é mãe de um menino, Vasco, de três anos, fruto da sua anterior relação.