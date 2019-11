Os rumores de que Kaia Gerber e Pete Davidson estão numa relação já circulam há algum tempo na imprensa internacional, depois de uma fotografia da modelo e do comediante, num café, ter começado a circular na internet.

Agora, há uma prova que poderá confirmar os rumores. A manequim esteve numa gala em Beverly Hills, Califórnia, e usou um colar com um pendente cuja inicial é um 'P', a primeira letra do no Pete.

Kaia não confirmou se o colar é em homenagem ao novo namorado ou apenas um tributo ao irmão, Presley Gerber.