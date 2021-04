1 / 10 Getty Images 2 / 10 Getty Images/ Reprodução Fiat, DR 3 / 10 Getty Images/ Reprodução Facebook, DR 4 / 10 Getty Images/ Reprodução Facebook, DR 5 / 10 Getty Images/ Reprodução Facebook, DR 6 / 10 Getty Images/ Reprodução Instagram, DR 7 / 10 Getty Images/ Reprodução Facebook, DR 8 / 10 Getty Images/ Reprodução Facebook, DR 9 / 10 Getty Images/ Reprodução Youtube, DR 10 / 10 Getty Images/ Reprodução Youtube, DR

Quando se ouve falar em estrelas de Hollywood imagina-se uma vida cheia de luxos e excessos, porém algumas dessas celebridades vivem uma vida simples, sem grandes exageros, e pode-se notar pelos carros que conduzem.

O ator Mel Gibson conduz um Toyota Cressida muito antigo que custa por volta dos 9 mil euros. Colin Farrell não gosta de dar nas vistas e por isso costuma andar às voltas pela cidade com o seu Ford Bronco preto (4.500 euros). John Goodman está na indústria do cinema há mais de 40 anos, o que faz com que tenha amealhado muito dinheiro, mas ainda assim prefere o seu carro velho, um Ford F-150 de 1997. Muitos assumem que Tom Hanks conduz um Lamborghini ou um Aston Martin em Los Angeles, mas o actor prefere conduzir um Scion xB de cerca de quase 14 mil euros.

Também Mark Zuckerberg, criador do Facebook, se juntou à lista de famosos que preferem carros mais baratos e, por isso, escolheu um Acura TSX, de cerca de 27 mil euros. Para o bilionário (um dos mais jovens do mundo), a discrição é muito importante. O Papa Francisco não deixa a sua velhinha Renault 4L que lhe foi oferecida por um padre Renzo Zocca, de Verona. Este veículo com mais de três décadas é o preferido do Papa Francisco para dar umas voltinhas pelo Vaticano.

A atriz Kristen Stewart, conhecida pela saga Twilight, e a cantora Britney Spears também não abrem mão dos seus carrinhos. A primeira tem uma Toyota Tacama, uma carrinha, a valer cerca de quase três mil euros. A segunda é fotografada muitas vezes a conduzir um Mini Cooper.

