De lua-de-mel nas Maldivas, Marta e Luís aproveitaram para abrir o coração um ao outro. Perante várias questões colocados pelos especialistas, os dois candidatos deram a conhecer alguns dos momentos mais marcantes das suas vidas.

A jornalista admitiu que houve “várias coisas” que a “marcaram”, entre as quais a morte de um amigo muito próximo. “Um amigo, o Bruno, que morreu com cancro quando nós tínhamos 20 e poucos anos. Morreu perto do natal. Vimo-lo morreu no hospital, à nossa frente”, contou.

>>Lara Afonso é madrinha de uma das noivas de 'Casados à Primeira Vista<<

Por seu turno, também Luís partilhou uma acontecimento do passado que lhe deixou marcas para a vida, sem conseguir conter as lágrimas. “Quando tinha 17 anos e a minha casa ardeu”, começou por dizer. “Perdi tudo e mudou a vida para sempre”, acrescentou o australiano.

