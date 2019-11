Patrícia Tavares esteve à conversa com Diogo Beja e Joana Azevedo no podcast 'Cada um sabe de si'. A atriz falou, entre outras coisas, sobre a sua carreira e o primeiro beijo técnico que deu em televisão, na altura com apenas 16 anos, na novela Roseira Brava, ao ator Virgílio Castelo.

"Ele andava nervosissímo. Toda a gente lhe dizia 'tem cuidado com a miúda'" começou por dizer. "Eu nunca tinha beijado ninguém na ficção e estava muito ansiosa e eu... devorei-o. Quando acabou e disseram 'corta' ele não queria acreditar" disse entre risos para surpresa dos apresentadores.

"Depois claro que com o tempo e as conversas que fui tendo com o Virgílio, o Álvaro e o Armandinho foi aprendendo que há uma maneira de fazer as coisas sem ser tão evasiva" rematou com bom humor.

Reprodução Instagram, DR