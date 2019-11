No Halloween dos Estados Unidos da América os disfarces nem sempre são assustadores. Muitas vezes, durante esta festividade, que é altamente celebrada na América, as celebridades acabam por imitar fases icónicas de outras celebridades. Foi o que Kevin Hart decidiu fazer.

O comediante imitou o colega e amigo The Rock numa fotografia icónica dos anos 90. A publicação, que fez furor nas redes sociais, tornou-se viral em pouco tempo. Até o próprio The Rock comentou: "És um palhaço mas continuo a adorar-te. E ainda me estou a rir". E pelos vistos não foi o único. O resto dos comentários entra nesta onda: "Icónico", "Oh meu deus, perfeito", "Épico", "Arrasou!" - são algumas das reações à fotografia. Veja na fotografia baixo.

Reprodução Instagram, DR