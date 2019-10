Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes esteve no Brasil para uma grande aventura profissional: atuar para o povo brasileiro (e não só). A artista atuou no Rock in Rio, no dia 6 de outubro, com a banda Melim, no palco Sunset.

E. ao que parece, impressionou o povo brasileiro. Pelo menos foi com essa notícia que presenteou os fãs esta quarta-feira, 9 de outubro, nas suas redes sociais. A cantora, que ficou famosa depois de participar no programa Ídolos, partilhou uma imagem na sua conta de Instagram que mostra um jornal brasileiro a falar sobre a sua atuação. No título da notícia pode ler-se "Uma popstar portuguesa no Rock in Rio 2019".

Na publicação que fez, Carolina Deslandes escreveu: "Quando a tua família te envia notícias frescas do Rio ❤️".