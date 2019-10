Foi recentemente que Jessica Athayde e Diogo Amaral revelaram ao público que a sua relação amorosa tinha chegado ao fim, pouco depois do filho, Oliver, nascer.

No entanto não foi isso que afastou os atores que, agora, partilham um filho. Em conversa com o jornal Notícias ao Minuto, o ator confessou que vai manter sempre uma relação com Jessica Athayde: "Quando tu tens um filho com uma pessoa, a tua relação é para sempre".

Além disso explicou ainda que os dois estão em harmonia e não há conflitos: "Tens um filho com uma pessoa porque quiseste, porque decidiste. Isso é uma coisa extraordinária e não faz sentido, para mim, guerras e conflitos. Não faz sentido".