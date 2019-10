Instagram

Sem nunca sequer terem comentado os rumores de romance, David Fonseca, de 46 anos, e Ana Sofia Martins, de 32, oficializaram a sua relação numa cerimónia romântica e discreta, longe de todos os olhares indiscretos.

O enlace aconteceu a 27 de setembro e terá contado com a presença de algumas figuras públicas, como os manequins Luís Borges e Sara Sampaio, mas pouco mais se sabe, pois o casal optou por manter o secretismo total. Foi, por isso, com alguma surpresa que os fãs do artista reagiram a uma das últimas Stories que partilhou no Instagram, uma fotografia onde – embora se veja apenas parte do rosto dos dois – posa ao lado da mulher. Para acompanhar a imagem, David Fonseca escolheu o tema Lovin’You, de Minnie Riperton.

Esta é a primeira fotografia dos dois após o casamento.