Ana Sofia Martins e David Fonseca casaram-se em segredo. A notícia é avançada pela revista Nova Gente que revela que na cerimónia estiveram presentes figuras como Sara Sampaio e Luís Borges.

A festa discreta contou apenas com a presença de familiares e amigos mais chegados. De acordo com a publicação nacional, a cerimónia realizou-se no conselho de Cascais, longe dos holofotes.