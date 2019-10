Há já algum tempo que Blake Lively e Ryan Reynolds partilham com os fãs momentos engraçados e recheados de humor. Desta vez foi a atriz que partilhou uma fotografia engraçada, com uma mensagem de parabéns para Ryan Reynolds, que completou mais um ano de vida esta quarta-feira, 23 de outubro.

Blake Lively, que tem 32 anos, publicou a fotografia na sua conta de Instagram com a lengeda: "Escolhi uma boa. Feliz aniversário, Ryan Reynolds". Na fotografia, a atriz aparece com o dedo no nariz do marido, que fez 43 anos. Veja na fotografia abaixo.

Há uns meses, o ator também tinha partilhado uma série de fotografias hilariantes para parabenizar a mulher, veja aqui.

Reprodução Instgram, DR