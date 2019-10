Getty Images

Ryan Reynolds e Blake Lively acabaram de aumentar a família. No início do mês, o casal deu as boas-vindas à terceira filha, cujo nome ainda não foi divulgado.

Entretanto, esta quarta-feira, 16 de outubro, o casal decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com um registo fotográfico da menina, sem, contudo, mostrar o rosto desta. Na imagem os dois atores surgem abraçados segurando a filha mais nova no colo.

"Quero que a minhas filhas aproveitem o mesmo parque natural onde cresci. No dia 21 de outubro, o candidato em que votarás dará forma à política climática. Tenho orgulho do progresso climático realizado nos últimos quatro anos", pode ler-se na legenda da publicação, no Twitter.

Recorde-se que Ryan Reynolds e Blake Lively, casados desde 2012, são pais de mais duas meninas: James, de quatro anos, e Inez, de três.

Reprodução Twitter, DR