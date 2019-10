Foi durante o programa Você na TV que as afirmações de Cinha Jardim sobre Ana Guiomar surpreendeu os telespectadores e os apresentadores das manhãs da TVI. Ao site do FamaShow, durante a apresentação de uma nova gama da ISDIN, em Monsanto, a comentadora falou sobre as reações às suas declarações sobre a antiga estrela da SIC.

“É realmente um não-assunto”, disse Cinha Jardim, sobre o episódio que viveu ao lado de Ana Guiomar que aconteceu há mais de dois anos. "Dá azo a que as pessoas vomitem o ódio todo que têm, atrás dos computadores, e isso não se passa só comigo. Eu sou mulher, sou muito frontal e, às vezes, pela minha maneira de ser, acham que devia ter um bocadinho mais filtro. Não tenho porque sou assim, desde que era miúda na escola", explica.

"Admirei-me por ter sido notícia. Eu nunca mais a vi na vida. Ela foi mal educada naquela situação . Acabou [o assunto]", referindo-se à importância mediática que foi dada.

"Eu não me identifico nada com esta criatura"

"Ela é invejosa da figura das outras pessoas” , diz antes de citar um exemplo. "Estávamos no mesmo grupo, onde estava a Bárbara Norton de Matos, de quem eu gosto tanto, e eu senti um azedume por parte da Ana Guiomar contra a Bárbara", comentou Cinha Jardiim.