Dois anos depois de ter sido mãe de Ari, Joana Santos prepara-se para a chegada do segundo filho. A notícia é avançada pela revista tvMais, que revela que a atriz se encontra no quarto mês de gestação e o nascimento do bebé está previsto para a próxima primavera.

Para já, não há qualquer confirmação por parte de Joana Santos, mas a atriz sempre primou pela discrição no que toca à sua vida privada: em julho de 2016 casou-se em segredo com o realizador Simão Cayatte, a sua primeira gravidez só foi tornada pública já muito tarde e são muito raras as imagens do seu filho Ari.

