Esta quinta-feira, dia 22, Rita Pereira partilhou uma imagem invulgar. A fotografia,que evidencia a sua forma física da irmã, serviu para a atriz expressar que existem algumas diferenças nos hábitos de Joana Pereira.

"Esta é a minha irmã (que me vai matar quando vir que postei uma foto dela). Acorda assim perfeita todos os dias. Come tudo o que quer, não treina e somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Posso chorar, certo?!", confessa Rita Pereira, 'invejando' assim a condição física da irmã que, segundo a atriz, não pratica exercício físico.

