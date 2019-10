Instagram

Cinco meses depois de anunciar que lhe tinha sido diagnosticado um cancro nos ovários, Sara Carbonero terminou o primeiro ciclo de tratamentos de quimioterapia e aguarda agora o resultado dos novos exames para saber os passos que se seguem.

A jornalista, de 35 anos, foi operada em maio, dias depois do marido, Iker Casillas, ter sofrido um enfarte do miocárdio. Seguiram-se semanas de grande preocupação para a família, mas Sara Carbonero tem mantido uma atitude otimista e, acima de tudo, muito serena.

A viver no Porto com o ex-guarda-redes do FCP e os dois filhos de ambos, Martín e Lucas, a repórter tem feito os tratamentos médicos em Madrid, Espanha.