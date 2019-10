1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

A tempestade já passou. Depois de ter sido acusado de violação, Neymar parece ter encontrado a felicidade com um novo amor.

Segundo Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', o craque já tem o coração ocupado: chama-se Natalía Barulích, ex-namorada de Maluma. A comentadora do social contou que Neymar tem colocado 'likes' em praticamente todas as fotografias da modelo e até a irmã do jogador, Rafaella Santos, e o assistente e colega próximo do jogador, Mauro Leitão, começaram a segui-la nas redes sociais.

Além disso, Natalía tem assistido a uma série de jogos do jogador do Paris Saint-Germain, tanto em França como nos Estados Unidos. Coincidência? É que a modelo ainda não apagou do Instagram as fotografias em 'clima de romance' com o cantor colombiano.

O jogador e a modelo ainda não se pronunciaram sobre o suposto namoro.

Percorra a galeria para ficar a conhecer o novo romance de Neymar!