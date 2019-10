Paul R. Giunta

Oprah Winfrey é uma das mulheres mais influentes no mundo do entretenimento. Talvez por isso mesmo faz parte de uma das novas edições da revista People, "Women Changing the World". Nesta entrevista exclusiva a apresentadora acabou por confessar e falar sobre um assunto que lhe é especial - a decisão que fez de não ser mãe.

Oprah mantém uma relação duradoura com Stedman Graham, que conheceu em 1986, durante um evento de caridade. No entanto, nunca chegou a ser mãe, embora durante uns anos, isso lhe tivesse passado pela cabeça: "Num certo momento, em Chicago, comprei um apartamento porque pensei 'Bem, se casarmos vou precisar de um quarto para as crianças'", explicou.

E, embora isso nunca tenha chegado a acontecer, Oprah confessou que sentiu o que era ser mãe e o sentido de responsabilidade e sacrifício que lhe vinha associado, através do programa que teve The Oprah Winfrey Show.

"Eu percebi 'Wow estou a falar com pessoas tão desiquilibradas e elas estão assim porque os pais delas não perceberam o papel que tinham'. Por isso não tenho nem um arrependimento", confessou a apresentadora. "É por isso que tenho o maior respeito pelas mulheres que escolhem ficar em casa a cuidar dos filhos porque eu não sei como é que aguentam isso o dia todo. As pessoas não dão às mulheres o crédito que elas merecem", acabou por declarar.

Por fim, a apresentadora de um dos maiores talk-shows americanos, ainda fez algumas declarações sobre a sua relação com Stedman Graham: "Eu pensava muito no facto de andar a trabalhar 17 horas por dia, tal como os meus produtores, e depois chegava a casa e tinha os meus cães e o Stedman, que estava a deixar-me ser quem eu queria no mundo. Ele nunca esperava nada de mim do tipo 'Onde é que está o meu jantar?'. Nunca fez nada disso e acho que era algo que poderia ter mudado caso tivéssemos casado".