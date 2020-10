1 / 16 Paulo Fernandes 2 / 16 Paulo Fernandes 3 / 16 Paulo Fernandes 4 / 16 Paulo Fernandes 5 / 16 Paulo Fernandes 6 / 16 Paulo Fernandes 7 / 16 Paulo Fernandes 8 / 16 Paulo Fernandes 9 / 16 Paulo Fernandes 10 / 16 Paulo Fernandes 11 / 16 Paulo Fernandes 12 / 16 Paulo Fernandes 13 / 16 Paulo Fernandes 14 / 16 Paulo Fernandes 15 / 16 Paulo Fernandes 16 / 16 Paulo Fernandes

Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos rostos que marcou presença, esta quarta-feira, 21 de outubro, na antestreia do filme português Listen, que conquistou recentemente quatro prémios no prestigiado Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Além do Presidente da República, da realizadora Ana Rocha de Sousa e dos protagonistas Lúcia Moniz e Ruben Garcia, foram muitas as caras conhecidas que fizeram questão de marcar presença no evento. Foi o caso de Vitória Guerra, Joana Ribeiro, Maria do Céu Guerra, Carlos Alberto Moniz, Silvia Rizzo ou Ana Marques, que fizeram questão de assistir à película em primeira mão, no El Corte Inglês, em Lisboa.

Produzido pela Bando à Parte, em coprodução com a Pinball London, Listen conta a história de Bela (Lúcia Moniz) e Jota (Ruben Garcia), um casal português que vive nos subúrbios de Londres, que enfrenta sérias dificuldades quando lhes são retirados os três filhos, após suspeitas de maus tratos. Além disso, a surdez da filha, de sete, anos desencadeia um processo no sistema que parece não ter fim, e tudo se complica com o passar do tempo.

De salientar que a película chegou às salas de cinema portuguesas esta quinta-feira, 22 de outubro.