É um dos filmes mais aguardados do início do ano e esta terça, 14 de janeiro, Bombshell - O Escândalo foi exibido numa sessão especial no centro comercial Colombo, na qual marcaram presença várias caras conhecidas. Paula Lobo Antunes, Maria João Bastos, Ricardo Oliveira e Inês Herédia que fizeram questão à película que estreia em Portugal a 23 de janeiro e que conta com três nomeações aos Óscares.

Baseada no escândalo norte-americano Bombshell, que deflagrou em 2016, a trama é um olhar revelador do que passa dentro do império televisivo mais poderoso e polémico de todos os tempos, a Fox News e conta a história explosiva das mulheres que derrubaram o infame homem que ajudou a criar todo esse império, Roger Ailes.



O filme conta com Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie nos principais papeis.