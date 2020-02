O Dolby Theatre, em Los Angeles, acolheu na madrugada desta segunda-feira, 10 de fevereiro, a 92.ª edição dos Óscares. Parasitas foi o grande e inesperado vencedor da noite, ao arrecadar quatro estatuetas, a de melhor filme, melhor realizador, melhor filme internacional e melhor argumento original.

Confira a lista completa de vencedores e o vídeo dos melhores momentos, acima.

MELHOR FILME

Parasitas

O Irlandês

Era Uma Vez… em Hollywood

Joker

Marriage Story

1917

Mulherzinhas

Jojo Rabbit

Le Mans ’66: O Duelo

MELHOR REALIZADOR

Bong Joon Ho – Parasitas

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino - Era Uma Vez… em Hollywood

Martin Scorsese - O Irlandês

Todd Phillips - Joker

MELHOR ATOR

Joaquin Phoenix – Joker

Adam Driver - Marriage Story

Leonardo DiCaprio - Era Uma Vez… em Hollywood

Antonio Banderas – Dor e Glória

Jonathan Pryce – Dois Papas

MELHOR ATRIZ

Renée Zellweger – Judy

Charlize Theron – Bombshell — O Escândalo

Scarlett Johansson - Marriage Story

Cynthia Erivo – Harriet

Saoirse Ronan – Mulherzinhas

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Brad Pitt - Era Uma Vez… em Hollywood

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino - O Irlandês

Joe Pesci - O Irlandês

Anthony Hopkins – Dois Papas

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Mulherzinhas

Margot Robbie – Bombshell — O Escândalo

Kathy Bates - O Caso de Richard Jewell

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

Taika Waititi - Jojo Rabbit

Steve Zaillian – O Irlandês

Anthony McCarten – Dois Papas

Greta Gerwig - Mulherzinhas

Todd Phillips e Scott Silver – Joker Melhor

ARGUMENTO ORIGINAL

Bong Joon Ho e Han Jin Won – Parasitas

Quentin Tarantino - Era Uma Vez… em Hollywood

Noah Baumbach - Marriage Story

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns – 1917

Rian Johnson - Knives Out

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Toy Story 4

I Lost My Body

Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto

Mr. Link

Klaus

MELHOR DOCUMENTÁRIO

American Factory

For Sama

Honeyland

The Cave

Democracia em Vertigem

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Parasitas (Coreia do Sul)

Dor e Glória (Espanha)

Os Miseráveis (França)

Honeyland (Macedónia)

Boze Cialo - Corpus Christi (Polónia)

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Thomas Newman (1917)

Alexandre Desplat (Mulherzinhas)

Randy Newman (Marriage Story)

John Williams (Star Wars: A Ascensão de Skywalker)

MELHOR CANÇÃO

(I’m Gonna) Love Me Again (Elton John, Rocketman)

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, Frozen 2)

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell, Harriet)

I Can't Let You Throw Yourself Away (Randy Newman, Toy Story 4)

I'm Standing With You (Diane Warren, Breakthrough)