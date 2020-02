ANGELA WEISS

Durante a madrugada deste domingo, 9 de fevereiro, realiza-se a 92ª edição da cerimónia dos Óscares - uma das galas mais cobiçadas no mundo do cinema.

Este ano houve uma atuação musical surpresa que deixou todos os presentes surpreendidos! Eminem atuou e as reações foram épicas. Entre elas destaca-se a de Martin Scorsese, o realizador de Irishman - nomeado para melhor filme.

O momento, que pode ver no vídeo abaixo, já se está a tornar viral na internet, mais especificamente no Twitter. Há brinque com a situação e diga: "O Scorcese, que fez um filme com 3 horas e meia, adormece a meio de 3 minutos de música? Está boa".