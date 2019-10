Reprodução Instagram, DR

A vida pessoal de Britney Spears não tem sido fácil. Depois de ter sido internada numa clínica psiquiátrica e de ter perdido a guarda dos filhos, a cantora decidiu que vai ficar temporariamente afastada dos holofotes.

Segundo o que uma fonte disse à revista Heat, a cantora tomou a decisão de fazer uma longa pausa na carreira. "É claro que foi uma decisão extremamente difícil porque ela adora estar no palco e adora os seus fãs, mas também sabe que é um passo necessário", explicou a fonte.

A mesma fonte revela que a diva do pop quer dedicar-se ao seu bem-estar e "quer retomar o controlo de sua vida'" e "provar que é capaz de cuidar de si mesma e de viver sem a tutela". Recorde-se que o pai da cantora deixou de ser o seu tutor legal.

"Ela conversou com um novo advogado que a aconselhou que levará 10 anos para recuperar totalmente o controlo. Então, Britney tomou uma decisão consciente de desistir da sua carreira enquanto luta", disse. Sim, leu bem, um década.

Britney conta ainda com o apoio do namorado, Sam Ashgari, e da mãe, Lynne, nesta altura difícil. "Britney diz que são o seu exército secreto. Ela diz que eles estão a ajudá-la finalmente a libertar-se do pesadelo desse acordo ridículo."