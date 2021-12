Reprodução Instagram, DR

Depois de assumida a relação, Vanessa Martins e Miguel Ângelo já não escondem a paixão. O casal encontra-se a desfrutar de uns dias de descanso no Brasil, juntamente com amigos, e tem partilhado várias fotografias com os seus seguidores nas redes sociais.

Ainda esta quinta-feira, 30 de dezembro, a influencer publicou uma montagem com várias fotografias em que posa sorridente ao lado do companheiro, conforme pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que esta é primeira relação conhecida de Vanessa Martins depois do fim do casamento com Marco Costa. Os primeiros rumores de romance começaram a surgir em abril quando ambos partilharam várias fotografias durante umas férias na neve, na Eslovénia. A confirmação do namoro chegou em agosto através de uma publicação de Vanessa Martins na sua página de Instagram.