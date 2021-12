Parece que já não há dúvidas relativamente ao facto de Jessica Athayde e Diogo Amaral estarem reconciliados. Esta sexta-feira, 31 de dezembro, o ator publicou várias fotografias da atriz com o filho de ambos, Oliver, e houve um comentário de Jessica que não passou despercebido.

"Não podia ter acabado melhor 2021, só faltou o Mateus", escreveu Diogo Amaral, recebendo o seguinte comentário de Jessica Athayde: "Teus".

Também a atriz recorreu à sua página de Instagram para fazer um balanço do ano, que terminou com a seguinte frase: "Boas entradas e já agora viva às segundas, terceiras, quartas oportunidades".

Além disso, Jessica Athayde revelou ter tido "o melhor ano profissional que podia pedir", recordando alguns projetos de que fez parte, entre os quais Príncipio, Meio e Fim, O Clube e a entrevista do Alta Definição.

"Confesso que nunca me senti tão segura de mim mesma, foi preciso chegar aos 36 para estar literalmente a cagar para o que outros pensam? Talvez. Ter sido mãe trouxe-me isso também. Abracei a terapia como sempre, enraizei mais as amizades e as pessoas que quero que façam parte da minha vida fazendo questão de lhes dizer que gosto delas muitas vezes. Maternidade continua a ser desafiante e incrível e o melhor e o mais difícil da vida, mas SEMPRE o melhor. Mas há uma coisa, e partilho isto porque sei que muitas de vocês sentem o mesmo. Nunca estive tão segura e realizada, mas também nunca me senti tao sem graça ao espelho… se é a idade? Não!!!! Claro que não! Sou da opinião que saber envelhecer não é para toda gente, mas não é isso a que me refiro. Talvez seja estúpido dizer isto numa altura destas, mas porra quem nunca!!! Não é nenhum drama, não é o fim do mundo, é só uma realidade", desabafou ainda.

Recorde-se de que a atriz e Diogo Amaral despediram-se das Maldivas, onde desfrutaram de uns dias de descanso com Oliver, de dois anos, e rumaram até ao Dubai.

O ator é também pai de Mateus, de oito anos, fruto do antigo relacionamento com Vera Kolodzig.