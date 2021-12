Reprodução Instagram, DR

Sofia Ribeiro, a dois dias do fim de 2021, vê os seus planos para a passagem de ano furados, como muitos portugueses. A atriz revelou nas redes sociais que está infetada com Covid-19 e que já não vai para a Madeira.

A atriz confessa que, até por motivos profissionais, fez testes regularmente, além da quadra festiva do Natal. "Mas a verdade é que ia viajar para a Madeira, onde ia passar o fim do ano e resolvi, por descargo de consciência, fazer o PCR. Não tinha sintomas. Acusamos positivo, já não vamos para lado nenhum", começou por explicar.

Agora com sintomas ligeiros, a atriz adianta que passará o Ano Novo em isolamento, assim como os restantes dias seguintes.

"A pergunta é: 'quem é que não vai apanhar Covid-19?' Do que ouço falar, à minha volta são poucas as que não têm Covid neste momento. [...] Tenham cuidado! Se bem que também tendo cuidado, neste momento, as coisas acontecem. Já nem sei o que pensar. A quem vai passar a Passagem de Ano em casa, estamos juntos. Que não seja nada, há coisas piores", sublinhou.