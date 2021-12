Reprodução Instagram, DR

Com um novo ano à porta, multiplicam-se as despedidas de 2021 nas redes sociais. Foi o caso de Inês Herédia que decidiu assinalar a passagem de mais um ano com um encantador retrato de família em que surge acompanhada pela mulher, Gabriela Sobral, e os filhos de ambas, Luís e Tomás.

"2021 sem filtros”, pode ler-se na legenda de um registo fotográfico captado na praia ao pôr do sol.

Recorde-se que Inês Herédia e Grabriela Sobral trocaram alianças em fevereiro de 2018. No mesmo ano, em dezembro, deram as boas-vindas aos gémeos Luís e Tomás.

