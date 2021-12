Esta sexta-feira, 31 de dezembro, é um dia especial. Dolores Aveiro celebra o seu 67.º aniversário e Cristiano Ronaldo dedicou-lhe uma mensagem enternecedora para assinalar a data. Katia Aveiro acabou por partilhar na sua página de Instagram com a reação da mãe, que não conteve as lágrimas.

"Não consigo", diz a matriarca do clã Aveiro, não conseguindo ler a dedicatória do filho até ao fim.

Katia Aveiro não resistiu a partilhar o momento e escreveu o seguinte na legenda: "Queria colocar uma foto mas felizmente gravei este momento que retrata bem esta mãe que temos (ela aqui lia a publicação do filho Cristiano) ela é a nossa fortaleza ela é o amor em pessoa o amor que plantou no coração de todos nós, ela com o jeito dela meio forte meio frágil meio Bruto meio carinhoso fez a história dela em nós, obrigada mãe por seres nossa mãe, que Deus lhe dê mais saúde e mais anos de vida para que ainda existam mais momentos como este onde o amor é soberano e onde só ele importa. Feliz aniversário nossa Maria Dolores".

Também os fãs ficaram emocionados com a reação de Dolores Aveiro, conforme referiram nos comentários à publicação: "Até eu chorei a ver a D. Dolores chorar".

Recorde-se de que o craque dedicou a seguinte mensagem à matriarca do clã Aveiro: “Muitos parabéns à melhor mãe do Mundo, uma guerreira que sempre me ensinou a não desistir, a melhor avó que os meus filhos alguma vez poderiam sonhar ter. Amo-te muito, minha mãe! Beijo”.