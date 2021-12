Nicolò Campo

Dolores Aveiro está de parabéns. A mãe de Cristiano Ronaldo celebra o seu 67.º aniversário esta sexta-feira, 31 de dezembro. Uma data que o futebolista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma enternecedora mensagem dedicada à mãe.

“Muitos parabéns à melhor mãe do Mundo, uma guerreira que sempre me ensinou a não desistir, a melhor avó que os meus filhos alguma vez poderiam sonhar ter. Amo-te muito, minha mãe! Beijo”, pode ler-se na legenda de uma fotografia da matriarca do clã Aveiro.

Recorde-se que numa entrevista à revista madeirense Improvável, Dolores Aveiro revelou que vai reunir toda a família na Madeira no dia seu aniversário, que coincide com a passagem de ano. Já o Natal, foi passado em Manchester, Inglaterra, na casa de Cristiano Ronaldo.

