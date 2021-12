Carla Andrino fez um balanço positivo de 2021 mencionando conquistas pessoais e profissionais descrevendo-o como "um dos melhores anos" da sua vida.

Em declarações à TV 7 Dias, Carla Andrino explicou as razões. "Não me faltou trabalho, mesmo no pico da pandemia. Também continuei a dar consultas de psicologia. Estava a gravar Nazaré , passei para A Serra (SIC) e, depois, Pôr do Sol [da RTP1]. Os meus netos estão com saúde, os meus filhos estão com trabalho, estou viva, o meu marido está ótimo… É um dos melhores anos da minha vida”, sublinhou.

A atriz fez questão de salientar ainda a sua realização pessoal e revela sentir-se grata pela família. "É por ela, é por ser uma mulher amada que também permito amar-me. Quando me apresento, nunca me apresento como atriz. Sou uma mulher, de 55 anos, casada com o amor da minha vida, mãe de dois filhos, avó de quatro netos… Ah, e sou atriz e psicóloga”, completou à mesma revista.