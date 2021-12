1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

Com o ano a chegar ao fim, Vanessa Martins e o namorado, Miguel Ângelo, rumaram até ao calor do Brasil, juntamente com amigos.



Depois de assumida a relação, o casal já não esconde a paixão e partilham várias fotografias de ambos nas redes sociais. Apaixonado, o namorado da influencer partilhou esta quinta-feira, 30 de dezembro, e não poupou elogios à companheira.



"Encontrei esta pessoa gira no Brasil”, escreveu na publicação.





Recorde-se que esta é primeira relação conhecida de Vanessa Martins depois do fim do casamento com Marco Costa. Os primeiros rumores de romance começaram a surgir em abril quando ambos partilharam várias fotografias durante umas férias na neve, na Eslovénia. A confirmação do namoro chegou em agosto através de uma publicação de Vanessa Martins na sua página de Instagram.