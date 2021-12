Reprodução Instagram, DR

A desfrutar de uns dias de descanso no Dubai, Joana Cruz superou o seu medo por alturas. A locutora de rádio visitiou o Dubai Frame, a maior moldura do mundo, com 150 metros de altura, e fez questão de partilhar o momento com os seus seguidores nas redes sociais.

"Isto vai do momento cheia de cagaço sem olhar para baixo, que vertigens é isanamente um mal que me assiste até aos pezinhos bem assentes no chão que é onde se anda bem. Parecendo que não, são 150 metros de altura debaixo dos meus pés no The Frame, uma moldura dourada linda gigante do Dubai onde podemos passear sobre o vidro", escreveu.

Recorde-se que antes da estadia pelo Dubai, a radialista desfrutou de uns dias de férias no Brasil.

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR