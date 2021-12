Jessica Athayde e Diogo Amaral despediram-se das Maldivas, onde desfrutaram de uns dias de descanso com o filho de ambos, o pequeno Oliver, de dois anos, e rumaram até ao Dubai.

Nos stories de Instagram, a atriz partilhou vídeos muito amorosos a falar com o menino em inglês, uma vez que é de conhecimento publico que a Jessica pretende uma educação bilingue para o filho.

"Oli vais ter um dia de brincadeira com o Santi?",questionou Jessica. "Vou brincar com o Santi. Não agora", respondeu Oliver. "O que queres dizer com 'não agora'? Nós vamos agora. Vais portar-te bem?", perguntou a atriz. "Sim, mas tu podes vir", disse o menino.

Entretanto, Diogo Amaral começa a falar inglês também e Jessica Athayde brinca: "O Diogo a falar inglês é tipo o Borat", disse, referindo-se à personagem, criada pelo humorista britânico Sacha Baron Cohen, que viaja do Cazaquistão para os EUA.

Reprodução Instagram, DR