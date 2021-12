Fernando Daniel está completamente rendido à pequena Matilde, que nasceu no passado dia 14 de dezembro. Esta quarta-feira, 29 de dezembro, o cantor partilhou imagens amorosas da bebé a dormir profundamente.

“Bem, parece que sai ao pai”, escreveu na legenda do vídeo que mostra Fernando Daniel a tentar acordar a filha para ir comer, sem sucesso.

Os fãs ficaram completamente rendidos e deixaram várias mensagens de amor. "Alguém me diz como aguentar com um vídeo como este?", "Coisinha linda" e "Morri com o excesso de fofura" são alguns dos comentários.

Também Carolina Deslandes e Diogo Piçarra não resistiram a comentar. "Mas é a cara da mãe, sorry", brincou o cantor.

Recorde que a bebé é fruto da relação amorosa de Fernando Daniel com Sara Vidal.