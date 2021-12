1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Júlia Pinheiro e Rui Pêgo celebraram 36 anos de casamento na última terça-feira, 28 de dezembro, e tal data mereceu uma celebração especial. O casal rumou até França para uma viagem a dois, que teve início da Normandia e que prossegue em Paris.



A apresentadora da SIC tem, desta forma, aproveitado para partilhar com os seguidores nas redes sociais alguns momentos desta aventura a dois.



A primeira paragem do casal foi em Mont Saint Michel, que a comunicadora fez questão de partilhar com os internautas.



"Vento e alegria na Normandia", escreveu na legenda da primeira imagem das férias do casal.



Recorde-se que Júlia Pinheiro e Rui Pêgo têm três filhos em comum: Rui Maria Pêgo e as gémeas Carolina e Matilde. O marido da apresentadora é também pai de Sofia, fruto de um anterior relacionamento.