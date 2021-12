Reprodução Instagram, DR

Angie Costa decidiu coloca uma caixa de perguntas no Instagram para responder às curiosidades dos seguidores, como por exemplo o facto do melhor momento de 2021 ter sido o nascimento do filho, o pequeno Martim.

“Já pensas no primeiro desporto para o Martim?”, perguntou uma internauta. “Quero que ele ande na natação. Imaginem aquelas pernitas”, respondeu a atriz.

Recorde-se que Martim nasceu no dia 28 de agosto e é fruto do relacionamento de Angie Costa com Miguel Coimbra.

