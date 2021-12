1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 29 de dezembro, Sara Matos fez uma retrospectiva do seu ano e destacou o melhor de 2021: o nascimento do filho, Manuel.

A atriz partilhou na sua conta oficial do Instagram várias imagens nunca antes vistas do momento antes do parto e na caixa de comentários multiplicaram-se rapidamente os elogios à família.

"Não há nada maior que este amor de proteção e este medo desafiante de tentar fazer o nosso melhor diariamente. Que aventura! Obrigada 2021. Claro, o Pedro estava em altas", pode ler-se na legenda da publicação da atriz.

Recorde-se que este é o primeiro filho de Sara, fruto da relação com Pedro Teixeira. O ator é ainda pai de uma menina, Maria, da antiga relação com Cláudia Vieira.