Marisa Cruz partilhou esta quarta-feira, 29 de dezembro, na sua página de Instagram, fotografias raras dos dois filhos juntos.

"O melhor de mim, todos os anos", escreveu na legenda da publicação.

Os fãs ficaram radiantes com a partilha e não resistiram a comentar. "Tão giros, um parecido com o pai e o outro com a Mãe", "Putos giros!!!" e "Que lindos" foram alguns dos comentários.

Recorde de que João, de 16 anos, e Diogo, de 12, são fruto do antigo relacionamento da apresentadora com João Pinto.