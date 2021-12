José Carlos Pereira prepara-se para ser pai em 2022. O médico e Inês de Góis estão à espera do segundo filho em comum, avança a Nova Gente.

A publicação adianta que adianta que Inês de Góis está no primeiro trimestre da gestação e que por isso desconhece o sexo do bebé.

O ator e médico namora com Inês desde 2019 e é pai de Salvador, com quatro anos, nascido de um anterior relacionamento com a empresária Liliana Aguiar.