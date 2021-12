A poucos dias do fim de 2021 é altura do Instagram avaliar os nomes que mais sucesso fizerem na famosa rede social. Anúncios de gravidez, futebol, um casamento e até uma sereia figuram no top 10 das publicações mais populares, segundo o site The Tab.

10º O regresso bombástico de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, abandonando assim a Juventus - 19,3 milhões de likes.

9º Mermaid Montana. O vídeo de uma sereia profissional a surpreender uma criança arrecadou 20,2 milhões de gostos.

Veja aqui.

8º Continuamos no futebol desta vez com Lionel Messi. Em agosto, o jogador anunciou a saída do Barcelona numa publicação com mais de 21,2 milhões de gostos.

7º Lionel Messi repete-se nesta lista. O jogador segura o troféu da vitória na Copa América pela Argentina. 22 milhões de likes

6º Uma fotografia de Billie Eilish para Vogue americana deu muito que falar. 22 milhões de gostos na publicação da jovem cantora.

5º Pois é. Lionel Messi tem a sua terceira presença no top 10. O anúncio da sua entrada no PSG reuniu mais de 22,1 milhões de likes. Mais um milhão do que a sua saída do Barcelona.

4º Billie Eilish está de volta! A foto onde revela a mudança de visual conseguiu cerca de 23 de milhões de gostos.

3º Kylie Jenner anunciou ao mundo a sua segunda gravidez mostrando a reação da família e do namorado. 24,5 milhões de gostos.

2º O casamento secreto de Ariana Grande com Dalton Gomez apanhou os fãs de surpresa. A primeira publicação de três no Instagram juntou 26,7 milhões de gostos.

1º Sem surpresas, o primeiro lugar pertence à personalidade mais seguida no Instagram: Cristiano Ronaldo. Ao lado de Georgina Rodríguez, o jogador português revelou que será pai de gémeos em 2022 com 31,2 milhões de gostos.