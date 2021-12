A relação de Felipe Neto e de Bruna Gomes chegou ao fim, conforme ambos anunciaram esta segunda-feira, 27 de dezembro, nas suas páginas de Instagram. No entanto, a influenciadora digital decidiu revelar alguns pormenores.

"No último dia 25, Natal, fui surpreendida com telefonema de meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando fim à nossa relação. Portanto, SIM, é verdade! Não dividimos mais interesses de vida em comunhão", começou por escrever.

"A surpresa de vocês é infinitamente maior a mim. Contactada por telefone e mensagens de texto. Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta como devem ser entre aqueles que viveram sob o mesmo teto. Partilhando sonhos e angústias; alegrias e tristezas, tempestades e calmarias. Não cabe a mim julgar ninguém, muito menos seus motivos. Aliás, ao final, seremos sempre nós e nossa consciência e espelhos. Impossível mentir a eles", acrescentou.

Já o conhecido Youtuber fez uma publicação onde informa que "irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar" e termina da seguinte forma: "Em nome de toda a equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término".