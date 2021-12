Reprodução Instagram, DR

Após Diogo Faro ter revelado na quinta-feira, 23 de dezembro, que testou positivo à Covid-19 e não pôde festejar o Natal com a família, começou a circular nas redes sociais uma suposta conversa de Instagram à qual o comediante não conseguiu ficar indiferente.

O humorista partilhou uma troca de mensagens onde dá a entender que o próprio estaria a organizar uma festa de Passagem de Ano com outras pessoas que também estariam infetadas com o vírus. "Olha lá, sempre vens dia 31? Eu estou com Covid mas sinto-me bem, portanto devo ir. Desta vez temos que deixar os telemóveis à entrada de casa, não pode haver fotos. Tenho uma crónica que vou lançar de reflexão sobre as m***** que aprendi com a última PdA [Passagem de Ano] e não me posso queimar de novo com isto", disse, supostamente, o comediante. "Não posso mano. Testei positivo", respondeu a outra pessoa com que estaria a ter a conversa. "Já sei! E se convidarmos apenas pessoas com covid? Assim não colocamos ng [ninguém] em perigo", lê-se ainda.

Indignado com a situação, Diogo Faro decidiu reagir publicamente: "Já sei que esta imagem está a circular por aí, e infelizmente gente a acreditar, porque há sempre gente a ver se me lixa pessoal e profissionalmente. Mas pelo menos esforcem-se um bocado mais para ser verdadeira, como esta", escreveu.

Na legenda da publicação, ainda deixou uma nota: "Vou deixar também aqui no feed, para que fique bem claro e não se esfume em horas. Acima de tudo, ofende-me que achem que escrevo assim. Por amor de deus, poupem-me. E f****-**".

Na caixa de comentários, há quem repare num pormenor: "Também não tem o símbolo azul", afirmou a cantora Isaura, relativamente ao facto de se tratar de uma conta falsa.

