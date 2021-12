Dolores Aveiro passou o Natal em casa de Cristiano Ronaldo, em Manchester, e esta segunda-feira, 27 de dezembro, partilhou uma fotografia ao lado do filho para desejar boa sorte ao clube do craque português. No entanto, houve um pormenor que não passou despercebido ao olhar dos seguidores mais atentos.

"Bom dia a todos e boa sorte ao Manchester United 💚❤️", escreveu na legenda da imagem, onde Cristiano Ronaldo surge descalço.

Por entre elogios, houve quem reparasse nos pés do craque. “O que é aquilo? E aquele joanete?” e "Se é o melhor com joanete imagina sem!!!!" são alguns dos comentários.

Reprodução de Instagram, DR