Parece que Jessica Athayde e Diogo Amaral estão reconciliados. O casal está a passar umas férias românticas nas Maldivas ao lado do pequeno Oliver, de dois anos, e ambos têm mostrado alguns pormenores desta viagem em família. Esta terça-feira, 28 de dezembro, o ator partilhou na sua página de Instagram várias fotografias, que foram tiradas pela atriz, onde surge com o filho.

"As pics da mummy ❤️ (vê-se mesmo que foi casada com um fotógrafo 😂🤪👌🏽)", escreveu na legenda das imagens. Recorde-se de que Jessica Athayde foi casada com o fotógrafo Gonçalo Claro.

Os fãs acabaram por comentar as fotografias onde pai e filho se divertem, felizes, no mar. "Melhores pics da vidaaaa", "Que sejam muito felizes juntos" e "Puro amor" são alguns dos comentários.